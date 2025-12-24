Se registra fuerte accidente sobre carretera Transpeninsular pasando Cabo del Sol; de CSL hacia SJC

Al momento, se registra fuerte accidente sobre la carretera Transpeninsular en el tramo que comprende Cabo del Sol, con dirección de Cabo San Lucas hacia San José del Cabo.

Hasta el momento no se ha precisado si existen personas lesionadas o víctimas fatales por el accidente, ya que los primeros reportes oficiales continúan en curso. Elementos de seguridad pública y socorristas se encuentran en la zona realizando labores de atención y regulación del tránsito.

El flujo vehicular se ha visto seriamente afectado debido a que el incidente se registró aproximadamente a las 6 de la tarde, hora pico, cuando cientos de residentes y visitantes se desplazaban por la zona. Automóviles y unidades de transporte han permanecido detenidos por varios minutos, mientras la autoridad ordena el retiro de los vehículos involucrados.

Aumentan accidentes en temporada decembrina

En esta temporada de fiestas decembrinas, el incremento de desplazamientos en las principales carreteras de Baja California Sur ha coincidido con un repunte de accidentes viales. Autoridades han insistido en extremar precauciones, recordar los límites de velocidad y evitar conducir bajo efectos del alcohol para reducir siniestros en días festivos claves.

Conductores que transitan por la Transpeninsular han compartido su preocupación por el estado del tráfico y exhortan a tomar rutas alternas mientras las labores de limpieza y peritaje se llevan a cabo.

La información continúa en desarrollo sobre lesionados y causas del accidente.

