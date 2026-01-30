Accidente en la Carretera Nacional en Linares deja al menos 12 lesionados tras choque entre autobús y tráiler

Un accidente entre un autobús de pasajeros y un tráiler registrada en la madrugada de este viernes en la Carretera Nacional, en el municipio de Linares, dejó al menos 12 personas lesionadas, informaron autoridades y cuerpos de emergencia.

El choque ocurrió aproximadamente entre las 02:30 y 03:00 horas en el kilómetro 136 de la Carretera Nacional, en el tramo que conecta Ciudad Victoria con Monterrey, muy cerca de la caseta de revisión fitosanitaria, en los límites con Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el autobús, perteneciente a la línea Transportes Senda y procedente de Tampico, Tamaulipas, se dirigía a Monterrey con alrededor de 34 pasajeros, muchos de ellos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social con citas médicas programadas.

Tras impactar por alcance la parte trasera de un tráiler, el operador de la unidad de carga presuntamente abandonó el lugar, dejando la escena antes de la llegada de las autoridades. El impacto provocó severos daños en la parte frontal del autobús.

Equipos de emergencia, incluidos paramédicos de la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil de Linares y la Guardia Nacional, acudieron al sitio para atender a los heridos y asegurar la zona.

De los 12 lesionados reportados en el accidente, algunos fueron trasladados a hospitales en Linares para recibir atención médica especializada, mientras otros recibieron tratamiento inicial en el lugar por golpes menores. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre fallecidos en el incidente.

La circulación en la Carretera Nacional se vio afectada temporalmente debido al accidente, con maniobras para retirar los vehículos involucrados y restablecer el flujo vial. Las investigaciones continúan para determinar las causas precisas del choque entre el autobús y el tráiler.

