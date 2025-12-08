Dos fallecidos y 22 lesionados en Chiapas tras volcadura de autobús

Este domingo se registró un grave accidente en la autopista de cuota entre San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, en Chiapas, cuando un autobús que trasladaba jornaleros volcó dejando como saldo dos fallecidos y al menos 22 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, que transportaba trabajadores que se dirigían a los campos agrícolas en Sonora, sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos y el estallido de una llanta trasera, lo que provocó que el conductor perdiera el control y la unidad se saliera de la carretera, acabando volcada.

Tras el accidente, los cuerpos de emergencia, incluyendo a la Protección Civil de Chiapas, bomberos y la Guardia Nacional acudieron al sitio para auxiliar a los lesionados, quienes confirmaron dos fallecidos en el lugar, ocho de los heridos fueron trasladados al hospital regional en San Cristóbal de las Casas.

Los fallecidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras que las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar con exactitud las causas del accidente y deslindar responsabilidades. La vía quedó cerrada varias horas, y los trabajos de limpieza de la carpeta asfáltica concluyeron ya por la tarde.

Este siniestro vuelve a encender la alerta sobre las condiciones de transporte de los jornaleros en Chiapas, así como la urgente necesidad de reforzar medidas de seguridad vial y mantenimiento vehicular para evitar más tragedias similares.