Accidente en Comondú deja al menos dos personas fallecidas

Un fuerte accidente registrado la noche de este viernes en la carretera Transpeninsular, a la altura de Villa Morelos, dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro lesionadas, luego de que un tráiler impactara a un vehículo compacto en el kilómetro 200 del tramo correspondiente al municipio de Comondú, en Baja California Sur.

Los hechos ocurrieron poco después de las 22:00 horas, cuando los servicios de emergencia fueron alertados sobre la colisión entre un automóvil Toyota Corolla y un tráiler. De acuerdo con los primeros reportes, entre los heridos se encontraban dos menores de edad y una persona de la tercera edad, quienes fueron trasladados de inmediato al IMSS para su atención médica.

Al arribar a la zona del accidente, los cuerpos de rescate localizaron a tres personas atrapadas entre los restos del automóvil compacto. Elementos de Protección Civil confirmaron que dos personas fallecidas ya no presentaban signos vitales cuando fueron valoradas.

Las labores de rescate y liberación de los lesionados se extendieron por varios minutos debido al severo daño estructural del vehículo. Personal de emergencia trabajó con equipo hidráulico para intentar sacar a las víctimas atrapadas entre los fierros retorcidos.

Mientras tanto, la circulación en la carretera Transpeninsular fue parcialmente cerrada para permitir el ingreso de ambulancias, unidades de apoyo y autoridades periciales. El flujo vehicular se mantuvo controlado mientras se realizaban las primeras indagatorias.

Al cierre de esta edición, los equipos de auxilio continuaban en el lugar para concluir las maniobras de atención y remoción de unidades involucradas en el accidente, sin que hasta el momento se haya dado a conocer información adicional sobre el estado de los cuatro lesionados o las causas que originaron el choque.