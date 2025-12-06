Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 6 de Diciembre, 2025
Fuerte accidente en Costa Dorada deja un lesionado; reabren la Transpeninsular

El hecho dejó a una persona lesionada y provocó el cierre de ambos carriles de la Transpeninsular mientras se esperaba a la Guardia Nacional.
Daniela Lara
6 diciembre, 2025
Choque con volcadura en Costa Dorada moviliza a Bomberos

IMG: Bomberos de SJC

La mañana de este sábado 6 de diciembre, elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo atendieron un fuerte accidente vehicular registrado sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del semáforo de la colonia Costa Dorada.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance fue un choque por alcance con volcadura, en el que estuvieron involucrados tres vehículos. Al sitio acudió personal de la Estación 3 San José Viejo, a bordo de las unidades A-615, M-22 y Expedition, quienes realizaron las primeras maniobras de atención y control de la escena.

Como saldo preliminar, se confirmó que una persona resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Tras las labores de emergencia, la carretera, que permaneció cerrada en ambos carriles, ya fue reabierta a la circulación, luego de la intervención de la Guardia Nacional.

