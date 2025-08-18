Accidente en Las Cuevas deja un muerto; en BCS suman 61 víctimas viales en 2025

Un accidente en Las Cuevas Los Cabos, ocurrido este lunes en la carretera federal, dejó a una persona sin vida y evidenció la crítica situación de seguridad vial en la zona sur de Baja California Sur.

El Departamento de Bomberos de San José del Cabo informó que el percance fue reportado alrededor de las 11:30 de la mañana. Al llegar al lugar, elementos de la estación #4 encontraron a una persona tendida sobre la carretera sin signos vitales y confirmaron su fallecimiento en el sitio.

Este trágico hecho se suma a una racha de percances registrados el fin de semana en Los Cabos. En total, ocurrieron cuatro accidentes que dejaron nueve personas lesionadas y otra más sin vida, según datos de cuerpos de emergencia.

Las estadísticas oficiales confirman la alarma. Entre enero y julio de 2025, los accidentes de tránsito han cobrado la vida de 61 personas en Baja California Sur, 11 más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, se han contabilizado 348 lesionados.

Autoridades locales y cuerpos de emergencia reiteraron su preocupación ante el incremento de accidentes viales en la región. Señalan que gran parte de estos incidentes se relacionan con la falta de pericia al conducir, el exceso de velocidad y el incumplimiento de normas de tránsito.

