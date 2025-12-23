Accidente laboral en el Mercado de Abastos de Torreón: empleada queda atrapada en elevador

Un accidente laboral registrado en el Mercado de Abastos de Torreón volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en espacios de trabajo de alta afluencia, luego de que una empleada quedara atrapada en un elevador de carga, situación que derivó en lesiones y una movilización de cuerpos de auxilio.

El incidente ocurrió mientras la trabajadora realizaba actividades propias de su jornada, cuando el elevador presentó una falla que terminó por prensar sus piernas, generando momentos de tensión entre compañeros y locatarios, quienes solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil y otras corporaciones acudieron al lugar para liberar a la mujer, realizando maniobras especializadas para evitar mayores daños, lo que permitió su rescate y posterior traslado a un hospital para su valoración médica y atención correspondiente.

LEER MÁS: ¿Qué hacer ante una intoxicación alimentaria durante las cenas navideñas?

Más allá de la emergencia, el caso abrió un nuevo debate sobre el mantenimiento de elevadores industriales y la supervisión de equipos que operan diariamente en centros de abasto, donde la actividad constante y las cargas pesadas exigen revisiones técnicas periódicas.

Autoridades locales informaron que se inició una revisión del equipo involucrado para determinar las causas de la falla, así como para establecer si se cumplían los protocolos de seguridad y mantenimiento, un punto clave para deslindar responsabilidades.

Este tipo de accidentes recuerda la importancia de reforzar la cultura de prevención en centros de trabajo, especialmente en mercados y zonas comerciales, donde cientos de personas laboran a diario expuestas a riesgos mecánicos que, de no atenderse, pueden derivar en tragedias evitables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.