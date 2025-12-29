Accidente en tren del Istmo de Tehuantepec; SEMAR señala saldo de 13 muertos y 98 heridos

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que, tras el trágico descarrilamiento en la Línea Z del tren del Istmo de Tehuantepec, en la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

El accidente ocurrió cerca de Nizanda, involucrando a dos locomotoras y cuatro vagones que transportaban alrededor de 250 pasajeros, más nueve miembros de la tripulación. Inicialmente reportado como un “accidente vial”, el incidente implicó la salida de la vía de la máquina principal, causando que varios pasajeros cayeran a un talud de aproximadamente siete metros de altura. Fuentes oficiales indicaron que 139 personas se encuentran fuera de peligro, mientras que 36 de los heridos reciben atención hospitalaria y el resto presenta lesiones menores.

Según el comunicado de prensa emitido por la Semar a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el despliegue de rescate fue inmediato y masivo, involucrando a 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para localizar y auxiliar a las víctimas.

La institución expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y reafirmó su compromiso con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley en la atención a los afectados. Testimonios preliminares de pasajeros describen escenas de pánico, con vagones volcados y heridos atrapados, lo que requirió maniobras coordinadas con autoridades locales y federales para evacuar el sitio.

Claudia Sheinbaum lamenta muerte de 13 personas

La presidenta, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento de 13 personas tras el descarrilamiento del tren Transístmico, en el que también se reportan 98 personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad.

Sheinbaum Pardo giró instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

Mientras las labores de rescate concluyen, la prioridad se centra en el apoyo a los heridos y familias afectadas, con promesas de indemnizaciones y asistencia psicológica.

