Accidente en Forjadores deja sin luz a colonias del sur de La Paz

Durante las primeras horas de este domingo 12 de octubre, un automóvil chocó contra un poste de luz en el cruce de bulevar Forjadores y calle Oro, dentro de la colonia Diana Laura, en La Paz, Baja California Sur. El accidente provocó un apagón que afectó a varias colonias del sur de la ciudad.

El impacto derribó el poste, lo que interrumpió el suministro eléctrico en Progreso, Península Sur y Diana Laura. Vecinos reportaron la falta de energía desde temprano y expresaron su preocupación por la duración del corte.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó al sitio para retirar los restos del poste y reparar el daño. Los trabajadores mantienen maniobras para restablecer el servicio lo antes posible.

Agentes de tránsito se mantienen en el área para evitar más incidentes. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque el golpe causó daños materiales importantes.

Se espera que el suministro eléctrico regrese en las próximas horas, una vez que CFE concluya las reparaciones.