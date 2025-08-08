Accidente de helicóptero en el Río Misisipi deja dos muertos

Un accidente de helicóptero ocurrido la mañana de este jueves en la zona fronteriza entre Illinois y Missouri dejó al menos dos personas muertas. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave, un modelo Hughes 369D, se estrelló contra una embarcación tipo barcaza en el Río Misisipi cerca de East Alton, Illinois, alrededor de las 11:05 horas. El impacto provocó una fuerte explosión e incendio que interrumpió las operaciones fluviales en el área.

De acuerdo con los reportes, el accidente de helicóptero sucedió cuando la aeronave golpeó cables eléctricos de alta tensión antes de caer sobre la barcaza. La FAA detalló que en el helicóptero viajaban únicamente dos personas, ambas fallecidas, cuyas identidades no han sido reveladas. Las labores que realizaba estaban relacionadas con el mantenimiento de líneas eléctricas en la zona.

Testigos captaron imágenes en las que se observa una densa columna de humo negro saliendo de la embarcación tras el choque. Autoridades estatales confirmaron que no hubo tripulantes heridos en la barcaza ni daños reportados en tierra. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA llevan a cabo investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Las autoridades informaron que la aeronave pertenecía a una empresa especializada en instalar esferas naranjas en cables eléctricos para alertar a pilotos. El accidente de helicóptero ocurrió a unos 32 kilómetros al norte de San Luis, afectando la movilidad en el cauce del Río Misisipi y generando preocupación por la seguridad en operaciones aéreas y marítimas en la región.