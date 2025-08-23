Accidente en libramiento de La Paz deja un motociclista sin vida

Un motociclista perdió la vida la noche del viernes 22 de agosto en un accidente automovilístico registrado sobre el libramiento Santiago Oseguera, a la altura del cerro atravesado, en la capital del estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:25 horas, cuando la víctima impactó su motocicleta contra una camioneta Chevrolet. Pese a la llegada de los cuerpos de emergencia, el motociclista ya no contaba con signos vitales, según lo informado en redes sociales.

La zona fue acordonada mientras autoridades y agentes de investigación realizaron los trabajos de peritaje para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 en Baja California Sur se han registrado 61 personas sin vida por accidentes de tránsito y 348 lesionadas, lo que refleja la magnitud de esta problemática en la entidad.

