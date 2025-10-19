Fuerte accidente de un tráiler en Loreto deja un lesionado

Este domingo se registró un fuerte accidente en el kilómetro 73 de la carretera Transpeninsular, en el tramo que conecta a Loreto con Mulegé, donde un tráiler se volcó, el conductor logró salir con vida y se reporta fuera de peligro.

El incidente fue reportado poco después del mediodía, cuando automovilistas alertaron sobre un tráiler que había salido de la carretera tras perder el control en una curva.

Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y controlar el tránsito vehicular, que se mantuvo parcialmente cerrado durante varias horas debido a los trabajos de remoción del pesado vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer perdió el control tras una maniobra brusca, posiblemente derivada de exceso de velocidad o una distracción momentánea, aunado a las condiciones del pavimento, que presenta arena suelta y algunos tramos irregulares por mantenimiento reciente, pudieron contribuir al percance. En el sitio se observaron marcas de frenado y restos de carga dispersa sobre el acotamiento.

El conductor fue trasladado a un hospital de Loreto para una revisión médica preventiva. Testigos señalaron que, pese a la violencia del impacto, el hombre logró salir por su propio pie de la cabina destrozada. “Fue un milagro que estuviera vivo”, comentó uno de los automovilistas que presenció la escena.

El sitio donde ocurrió el accidente es una de las vías más transitadas por transportistas y turistas que recorren la península, una ruta vital para el comercio, pero también una de las más riesgosas por su trazado sinuoso y la escasa visibilidad en algunos tramos. Accidentes como el ocurrido este domingo reavivan el debate sobre la necesidad de reforzar la señalización y el mantenimiento en zonas con alto flujo de transporte pesado.