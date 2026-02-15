Choque frontal en el malecón de La Paz deja dos lesionados en plena noche de Carnaval

Alrededor de la 1:10 de la mañana de este domingo 15 de febrero, se registró un fuerte accidente vehicular sobre el Paseo Álvaro Obregón (malecón), en un momento en que la zona presentaba una alta actividad debido a las festividades del Carnaval La Paz 2026. El incidente, un choque frontal, involucró a dos unidades motrices en una de las arterias principales de la capital.

Las unidades involucradas en el siniestro fueron un automóvil marca Ford, tipo Sedán, y una camioneta marca Nissan. El impacto ocurrió mientras miles de personas aún se encontraban en el área del malecón disfrutando de las atracciones y conciertos del Carnaval, lo que generó una movilización inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencia que ya se encontraban desplegados por el operativo de las fiestas.

Tras el reporte, paramédicos valoraron a los involucrados en el sitio del percance. Se confirmó que el saldo fue de dos personas lesionadas, quienes, tras recibir los primeros auxilios y una revisión médica, se determinó que no requerían traslado a un hospital, ya que sus heridas no ponían en riesgo su integridad.

Vigilancia en zona de Carnaval

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a extremar precauciones, ya que el Carnaval de La Paz continúa atrayendo a una gran cantidad de peatones y vehículos al centro de la ciudad. Se recomienda respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir incidentes durante los cierres de esta celebración.

