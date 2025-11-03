Investigan hechos violentos en el malecón de La Paz; Mesa de Seguridad tpide colaboración

La Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur informó que la Mesa de Seguridad se encuentra investigando un hecho violento registrado durante las primeras horas de este lunes en la zona del malecón de la capital sudcaliforniana.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia estatal calificó el suceso como “lamentable” y aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la población.

“Nuestra prioridad es esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todas y todos. La colaboración social e interinstitucional es fundamental en este proceso. Agradecemos cualquier información que ayude a la localización del responsable”, se lee en el mensaje oficial.

En el video difundido en redes sociales —aparentemente captado por cámaras de seguridad de la zona— se observa un altercado entre varios vehículos y personas sobre el malecón, lo que habría derivado en una agresión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas ni detenciones relacionadas con el incidente.

La Mesa de Seguridad exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que contribuya a la investigación y a la localización de los presuntos responsables, reiterando su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la tranquilidad pública.

El malecón de La Paz, una de las zonas más concurridas por locales y turistas, se mantiene bajo vigilancia reforzada mientras avanza la investigación.