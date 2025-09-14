Muertos por accidente en carretera Mérida-Campeche aumentan a 16; autoridades identifican a cinco

El accidente en la carretera Mérida-Campeche ya dejó 16 muertos y 5 identificados, informó la gobernadora de Campeche, quien detalló que continúan las labores de reconocimiento de las víctimas

La cifra de fallecidos por el accidente del sábado en la carretera Mérida-Campeche subió a 16. Hasta ahora, las autoridades solo han identificado a cinco víctimas.

El choque ocurrió en el kilómetro 127 del tramo Chocholá-Kopomá. Participaron un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo lleno de trabajadores de la construcción que se dirigían a su trabajo de Mérida a Campeche . La colisión provocó la volcadura del colectivo.

Paramédicos y bomberos atendieron a los heridos en el lugar y retiraron los vehículos dañados para reabrir la vía.

En redes sociales, la gobernadora de Campeche ,Layda Sansores escribió:



“Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas en el accidente de ayer. Me informa Liz Hernández, secretaria general de Gobierno, que hasta ahora se han identificado 5 de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida. En coordinación con las autoridades de Calkiní y Yucatán, estamos trabajando para facilitar este proceso”.

Las autoridades piden a los familiares de posibles víctimas acercarse al Servicio Médico Forense para agilizar las identificaciones. También llaman a conducir con precaución en este tramo carretero, considerado de alto riesgo.

