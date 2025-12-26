20 lesionados tras accidente en mina Rofomex

Un accidente ocurrido al interior de una mina en el municipio de La Paz dejó un saldo de 20 trabajadores lesionados, quienes fueron trasladados para su atención médica al IMSS, informó Grupo Fertinal, propietario de Roca Fosfórica Mexicana (Rofomex).

De acuerdo con la institución médica, los 20 pacientes se encuentran estables y ninguno presenta lesiones de gravedad. Del total, siete fueron ingresados al área de Urgencias del Hospital Genera del Zona 1, mientras que los otros 13 reciben atención en el área de atención médica continua de la Unidad de Medicina Familiar número 34.

La empresa Rofomex detalló que el percance, clasificado como un incidente vial interno, se registró alrededor de las 08:30 horas dentro de las instalaciones de la mina, sin que se precisaran mayores detalles sobre las causas. Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos internos de respuesta a emergencias.

Como resultado de la valoración prehospitalaria, 14 trabajadores fueron clasificados en código verde y seis en código amarillo, sin reportarse casos en condición grave. Todos los lesionados fueron trasladados para recibir atención complementaria en el IMSS.

La empresa señaló que los familiares de los trabajadores afectados ya fueron notificados y mantuvieron contacto directo con ellos. Asimismo, se confirmó que no existe riesgo para el resto del personal, por lo que las actividades en la mina continuaron de manera normal.

Finalmente, Grupo Fertinal y Roca Fosfórica Mexicana reiteraron que mantienen seguimiento puntual al estado de salud de los trabajadores involucrados y reafirmaron su compromiso con la seguridad, el bienestar y la atención oportuna de su personal tras este accidente.

