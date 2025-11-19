Accidente dejó un muerto y un herido grave cerca de El Novillo en La Paz

Un Accidente ocurrido durante la noche en el tramo cercano a El Novillo, también conocido como La Puerta de La Paz, dejó como saldo una persona fallecida y otra reportada en condición grave, luego de que una camioneta tipo ranger, color rojo, se volcó a aproximadamente un kilómetro de esa zona.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo perdió el control y terminó volteado, provocando que un hombre quedara prensado dentro de la unidad. Las autoridades precisaron que esa persona fue localizada sin vida al arribar los cuerpos de emergencia.

El segundo ocupante también quedó atrapado, prensado entre la camioneta y la tierra donde quedó recostado el vehículo. Hasta el cierre de la edición, personal de rescate indicó en sus reportes que hacía todo lo posible por salvar su vida, aunque el pronóstico se mantenía reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Los equipos de emergencia continuaron las maniobras para estabilizar al herido y asegurar la zona, mientras las autoridades iniciaron las primeras indagatorias para determinar las causas del Accidente y la mecánica exacta del vuelco.