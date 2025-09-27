VIDEO: Accidente múltiple en corredor turístico de Los Cabos deja dos lesionados

Un fuerte accidente múltiple registrado la madrugada de este sábado dejó dos personas lesionadas, informó el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

El percance ocurrió en el tramo carretero San José del Cabo–Cabo San Lucas, a la altura del puente de retorno a Costco. En el choque participaron cuatro vehículos y la magnitud del incidente obligó a la movilización de cuerpos de emergencia.

Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional, además de paramédicos y bomberos. Ellos atendieron a los afectados en el lugar y, tras una rápida valoración, trasladaron a dos personas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades aún no han explicado las causas del accidente. Mientras tanto, llamaron a la población a conducir con precaución, sobre todo durante la madrugada, cuando la visibilidad y la fatiga pueden aumentar el riesgo de siniestros.