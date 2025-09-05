Accidente múltiple en Tijuana deja una persona amputada

La mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025, se registró un accidente vehicular múltiple sobre el bulevar Corredor 2000, frente a Plaza 2000, en Tijuana. El incidente involucró al menos tres tráileres y varios vehículos particulares, entre ellos una unidad de Issesalud.

El saldo preliminar indica ocho personas lesionadas, entre ellas un hombre que sufrió la amputación de una pierna y dos menores de edad con heridas.

Según reportes de la Dirección de Bomberos de Tijuana, el accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas. Al lugar acudieron aproximadamente 15 elementos de Bomberos, en coordinación con la Policía Municipal y la Cruz Roja Mexicana, para atender a las víctimas y controlar la zona del percance. Se desconoce la causa exacta del accidente, pero se especula que la velocidad excesiva de uno de los tráileres pudo haber contribuido al siniestro.

El conductor del tráiler, identificado como Raúl, perdió el control del vehículo, invadió carriles contrarios y chocó contra otro tráiler y un poste, terminando impactado contra un tercer camión. Dos autos y una camioneta también resultaron afectados por el poste que cayó tras el choque. Ninguno de estos vehículos fue alcanzado directamente por el tráiler que ocasionó el accidente.

La policía de Tijuana detuvo al conductor, presuntamente responsable, en el lugar de los hechos, mientras que las autoridades iniciaron los protocolos de investigación correspondientes.

La vialidad en el área se vio afectada temporalmente debido a las labores de rescate y limpieza. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.