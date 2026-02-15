Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Accidente en Los Paredones de Los Cabos deja seis lesionados hoy

Un accidente múltiple este día que involucró a tres vehículos movilizó a los cuerpos de emergencia en Santiago
14 febrero, 2026
Accidente en Los Paredones deja seis lesionados en Los Cabos

Un aparatoso accidente automovilístico tipo choque se registró la tarde de este sábado en las inmediaciones de la delegación de Santiago, dejando un saldo de seis personas heridas. El accidente ocurrió sobre la carretera federal, específicamente en el tramo conocido como Los Paredones, donde se vieron involucrados tres vehículos particulares. La emergencia fue atendida de manera inmediata por las corporaciones de rescate tras recibir el reporte en el centro de control.

El personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo de la Estación #4 Santiago acudió al sitio alrededor de las 15:21 horas para brindar los primeros auxilios. En el lugar, los rescatistas confirmaron que se trataba de un accidente múltiple donde las unidades involucradas presentaban daños materiales de consideración. La prioridad de los elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo de la Estación #4 Santiago fue la extracción y estabilización de los ocupantes.

Como resultado de este suceso, las autoridades informaron que se contabilizaron seis lesionados, quienes requirieron atención especializada debido a la magnitud del impacto. Para el traslado de las víctimas, fue necesaria la intervención de las unidades prehospitalarias de la Dirección de Protección Civil, identificadas como DPC-1199 y DPC-1200, las cuales llevaron a los afectados a hospitales cercanos para su valoración médica.

En la atención del siniestro, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo de la Estación #4 Santiago desplegó las unidades B-32 y A-615 para asegurar el área y prevenir posibles incendios derivados del derrame de combustible. Al ser un accidente múltiple en una vía de alta velocidad, la circulación se vio afectada parcialmente mientras se realizaban las maniobras de retiro de los tres vehículos siniestrados.

El incidente tuvo lugar entre la delegación de Santiago y la comunidad de Las Cuevas, un sector que ha registrado diversos percances viales en los últimos meses. Además del apoyo brindado por el Departamento de Bomberos de San José del Cabo de la Estación #4 Santiago, en la escena se contó con la presencia de elementos de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Finalmente, se reiteró que los seis lesionados se encuentran bajo observación médica, sin que se haya proporcionado hasta el momento un informe detallado sobre su estado de gravedad. Las autoridades de tránsito exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, especialmente durante el fin de semana, para evitar que otro accidente de esta naturaleza vuelva a poner en riesgo la vida de los viajeros.

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

