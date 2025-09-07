Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 7 de Septiembre, 2025
Seguridad

Dos muertos y cuatro heridos tras volcadura en San José del Cabo

Un accidente con volcadura en la carretera Transpeninsular de San José del Cabo dejó dos muertos y cuatro heridos
Brenda Ireri Yáñez
7 septiembre, 2025
Imagen: Departamento de Bomberos SJC

Dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas en un accidente vehicular con volcadura registrado la madrugada de este domingo en la carretera Transpeninsular, a la altura de la colonia 5 de Febrero en San José del Cabo, frente a las Farmacias Dorada’s.

El Departamento de Bomberos de San José del Cabo recibió el reporte a las 4:20 horas. De inmediato activó al personal de las estaciones #1 Centro y #3 San José Viejo. Al lugar acudieron las unidades M-15, M-71, B-02, C-1 y A-617.

Los bomberos realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico y liberaron a los ocupantes atrapados. Tras la intervención, cuatro personas fueron trasladadas a hospitales. Otras dos murieron en el sitio.

En la atención participaron también paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Saint Luke’s. Ellos apoyaron en el traslado de los lesionados y en las labores de emergencia.

