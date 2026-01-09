Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
Fuerte accidente en tramo Santa Rita–Ciudad Constitución moviliza a cuerpos de emergencia

Un fuerte accidente vehicular ocurrió este viernes en la carretera Transpeninsular, entre Santa Rita y Ciudad Constitución. De forma preliminar, se reportan tres personas lesionadas, una mujer trasladada en código rojo a La Paz y, de manera extraoficial, una persona fallecida.
9 enero, 2026
Aparatoso accidente en Santa Rita–Constitución

La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente vehicular sobre la carretera Transpeninsular, en el tramo Santa Rita–Ciudad Constitución, de acuerdo con información preliminar que comenzó a difundirse a través de redes sociales.

De manera extraoficial, se informó que tres personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas y trasladadas por una ambulancia de la comunidad de Las Pocitas, Baja California Sur, a la clínica del lugar para su valoración médica.

Asimismo, trascendió que una mujer fue trasladada de emergencia a la ciudad de La Paz en código rojo, debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre su estado de salud.

En versiones no confirmadas que circulan en redes sociales, se señala que una persona habría perdido la vida a consecuencia del accidente; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado este dato ni ha emitido un reporte oficial sobre el saldo total del percance.

Se espera que en el transcurso del día las autoridades competentes brinden información oficial para esclarecer las causas del accidente, así como el número de personas involucradas y su condición médica.

Información en proceso. Esta nota podrá actualizarse conforme se cuente con datos oficiales.

  Daniela Lara

