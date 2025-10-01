Impactante accidente en supermercado de Cabo San Lucas: hombre pierde un dedo en escalera eléctrica

Un hombre de 65 años resultó lesionado tras perder un dedo del pie en un accidente ocurrido en una escalera eléctrica de un centro comercial ubicado en la colonia Lomas Altas. El hecho ocurrió la tarde del 29 de septiembre y quedó registrado en video , el cual se difundió en redes sociales.

El incidente se registró cerca de las 14:00 horas , cuando el afectado descendía por las escaleras y sufrió la lesión que derivó en la amputación.

Los paramédicos llegaron de inmediato para darle los primeros auxiliares y lo trasladaron a un hospital cercano. Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud ni sobre la evolución de la herida.

En las imágenes compartidas en plataformas digitales se observa el área acordonada y la escalera eléctrica clausurada. La difusión del vídeo provocó múltiples comentarios de internautas, quienes pidieron extremar precauciones al usar este tipo de equipos, sobre todo en el caso de niñas y niños.

Hasta el momento, ni la administración del centro comercial ni la empresa de mantenimiento han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.