Fatal accidente en Reynosa deja un muerto. Presuntamente el conductor competía en carreras clandestinas

Un trágico accidente marcó la mañana de este domingo en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, cuando un automovilista perdió la vida al quedar prensado tras un violento choque. El lamentable suceso ocurrió sobre el boulevard Morelos, en la colonia Roma, provocando conmoción entre vecinos y un intenso despliegue de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor —a bordo de un Ford Fusion gris— circulaba a exceso de velocidad cuando presuntamente competía en una carrera clandestina con una camioneta, lo que le llevó a perder el control del vehículo.

Las autoridades también revisarán cámaras de seguridad para confirmar si el conductor competía en carreras clandestinas.

El automóvil impactó primero contra una luminaria y luego se estrelló contra un árbol, tras lo cual el hombre quedó completamente atrapado dentro de la unidad.

Al lugar acudieron de inmediato paramédicos, bomberos, personal de la Fiscalía y Guardia Estatal, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. La vialidad fue cerrada por varias horas mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y se liberaba el cuerpo.

Las autoridades anunciaron que revisarán cámaras de seguridad para determinar con exactitud la mecánica del accidente y confirmar la posible participación de otros vehículos en la maniobra. Asimismo, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro local, donde se practicarán estudios forenses a fin de establecer su identidad.

Este nuevo accidente en Reynosa reaviva la preocupación por la circulación a alta velocidad en zonas urbanas y por las carreras clandestinas, prácticas que recurrentemente causan tragedias. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y reportar conductas de riesgo que puedan derivar en nuevos siniestros.