Grave accidente en la autopista Arco Norte deja al menos 15 personas heridas

Un fuerte accidente registrado este martes en la autopista Arco Norte, a la altura del estado de Tlaxcala, dejó un saldo preliminar de al menos 15 personas heridas. El percance ocurrió cuando un autobús de pasajeros, que circulaba con dirección a Puebla, perdió el control y colisionó, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia y de la Guardia Nacional Carreteras para brindar auxilio en el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil arribaron al kilómetro correspondiente para valorar a los lesionados, de los cuales varios requirieron traslado hospitalario debido a la gravedad de sus heridas. Según los primeros reportes, el impacto provocó daños severos en la parte frontal de la unidad de transporte, dificultando inicialmente la salida de algunos pasajeros que quedaron atrapados entre los asientos.

Debido a la magnitud del accidente, la circulación en la autopista Arco Norte se vio seriamente afectada durante varias horas, generándose filas kilométricas de vehículos. Elementos de seguridad procedieron al abanderamiento de la zona para permitir las maniobras de las grúas y evitar un segundo percance, mientras los peritos iniciaban las investigaciones para determinar si el siniestro fue causado por una falla mecánica o el exceso de velocidad.

Antecedentes de riesgos en el tramo carretero de Tlaxcala

El tramo de la autopista Arco Norte que cruza por el estado de Tlaxcala ha sido escenario recurrente de incidentes viales de este tipo. Factores como la densa neblina en las primeras horas del día y la falta de señalización en zonas en reparación han contribuido a que el índice de lesionados por percances carreteros se mantenga elevado en la región. Estadísticas viales señalan que los transportes de carga y autobuses de pasajeros son los vehículos más involucrados en estos siniestros.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, sin embargo, el estado de salud de al menos tres de los lesionados se reporta como reservado. La empresa de transporte involucrada en el accidente aún no ha emitido un comunicado oficial respecto a las pólizas de seguro y la responsabilidad civil con los pasajeros afectados.

