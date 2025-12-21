Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosAccidente en la Transpeninsular moviliza a bomberos en San José del Cabo
Los Cabos

Accidente en la Transpeninsular moviliza a bomberos en San José del Cabo

El accidente ocurrió de madrugada en la Transpeninsular. Una mujer fue trasladada para recibir atención médica.
Brenda Ireri Yáñez
21 diciembre, 2025
0
91
accidente-transpeninsular-bomberos-san-jose

Departamento de Bomberos de San José del Cabo

Un choque frontal entre dos vehículos se registró la madrugada de este domingo sobre la carretera Transpeninsular, en San José del Cabo, a la altura del semáforo de Modatelas, en la colonia Santa Rosa.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:03 de la mañana, en el sentido Aeropuerto–Centro, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Atención de emergencia

Al lugar acudió personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, de la Estación #3 San José Viejo, con las unidades M-71 y C-1. También se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Persona lesionada

Como resultado del choque, una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni se ha informado sobre el estado de salud de la lesionada.

Las autoridades no han detallado las causas del accidente.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidenteBomberos de San José del CaboTranspeninsular
Articulo anterior

Volcadura y explosión de pipa en Chamula, Chiapas, deja un muerto

Siguiente articulo

Volcadura de autobús de jornaleros deja cinco muertos en la carretera Zacatecas–Fresnillo