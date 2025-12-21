Accidente en la Transpeninsular moviliza a bomberos en San José del Cabo

Un choque frontal entre dos vehículos se registró la madrugada de este domingo sobre la carretera Transpeninsular, en San José del Cabo, a la altura del semáforo de Modatelas, en la colonia Santa Rosa.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:03 de la mañana, en el sentido Aeropuerto–Centro, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Atención de emergencia

Al lugar acudió personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, de la Estación #3 San José Viejo, con las unidades M-71 y C-1. También se contó con el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Persona lesionada

Como resultado del choque, una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni se ha informado sobre el estado de salud de la lesionada.

Las autoridades no han detallado las causas del accidente.