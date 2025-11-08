VIDEO: accidente en la Transpeninsular con volcadura, deja lesionados

Un accidente con volcadura en el kilómetro 88 de la carretera Transpeninsular, entre La Paz y Ciudad Constitución, dejó varias personas lesionadas y generó una amplia movilización de equipos de rescate.

De acuerdo con los reportes, el percance se registró a la altura del kilómetro 88, donde un vehículo particular se impactó contra un vehículo de carga pesada y el primero salió disparado y acabó volcado sobre la carretera.

Las autoridades locales de Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio tras recibir el reporte de automovilistas que transitaban por la zona. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Durante el accidente ocurrido este viernes, el tráfico se vio afectado, debido a que las autoridades mantuvieron el tránsito parcialmente cerrado durante las labores de emergencia y el retiro de la unidad.

VIDEO accidente en Transpeninsular

No se ha confirmado el número exacto de víctimas ni la gravedad de sus heridas. La zona donde ocurrió el accidente es conocida por sus curvas pronunciadas, factores que incrementan el riesgo de siniestros viales.

Lee más: Aseguran dos vehículos relacionados con el accidente del malecón de La Paz

El siniestro reaviva la preocupación por la seguridad vial en la Transpeninsular, una ruta estratégica para el estado de Baja California Sur. Expertos y autoridades coinciden en la necesidad de mejorar la infraestructura y reforzar las campañas de prevención, especialmente en los tramos con mayor incidencia de accidentes.

Lee más: Accidente aéreo en Jalisco deja un herido durante despegue

Elementos de la Guardia Nacional división Caminos, junto con personal de Protección Civil estatal, exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo condiciones de fatiga o distracción. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) también anunció que revisará las condiciones del tramo donde ocurrió la volcadura, con el fin de prevenir nuevos incidentes en la carretera Transpeninsular.