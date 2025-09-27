Accidente entre tren y autobús de pasajeros en Guanajuato deja cinco víctimas

Un accidente registrado la mañana de este sábado en Comonfort, Guanajuato, dejó cinco personas fallecidas y al menos quince heridas, luego de que un autobús de pasajeros de la línea “Morados” fue embestido por un tren de la empresa Canadian Pacific Kansas City Southern.

El percance ocurrió cerca de las nueve de la mañana en el cruce ferroviario de la comunidad de La Nopalera, próxima a San Pedro, en el municipio de Comonfort. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del autobús de pasajeros no logró cruzar a tiempo las vías, siendo impactado por el tren, que lo arrastró varios metros antes de detenerse.

Unidades de Protección Civil y Cruz Roja de Comonfort acudieron al lugar para atender la emergencia y trasladaron a los heridos al Hospital Comunitario y a un hospital en San Miguel de Allende.

La Dirección de Protección Civil de Comonfort informó que los datos oficiales se encuentran en proceso de integración y se darán a conocer en las próximas horas. La zona del accidente fue asegurada para los trabajos periciales y el deslinde de responsabilidades.

De los quince heridos, no se ha informado su identidad ni su estado de salud actual. Las autoridades mantienen vigilancia en los hospitales donde fueron ingresados para actualizar la cifra de lesionados en caso de que haya variaciones.

El tren involucrado pertenece a la red de Canadian Pacific Kansas City Southern, que opera en la región del Bajío y conecta con rutas hacia el norte del país.

Como antecedente, el pasado 6 de agosto en Irapuato, Guanajuato, un tren embistió a tres vehículos y una motocicleta, resultando seis personas sin vida y dos más heridas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad local.

El gobierno municipal de Comonfort reiteró que la información sobre este accidente será actualizada en cuanto se tengan los resultados oficiales de los peritajes y las investigaciones correspondientes.