Terrible accidente entre un tráiler y motociclista deja un muerto en Av. Forjadores, en La Paz

Esta tarde se registró un fuerte accidente en la avenida Forjadores en La Paz, BCS, donde un tráiler arrolló a una motocicleta en la que viajaban dos personas, quedando una de ellas sin vida.

Al lugar arribaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, donde los paramédicos confirmaron la muerte de una de las personas que viajaba en la motocicleta, la otra fue trasladada al hospital más cercano.

El percance ocurrió durante la hora pico, lo que provocó un importante congestionamiento vehicular, una de las más transitadas de la capital del estado. Automovilistas reportaron largas filas y retrasos considerables en su trayecto.

Elementos de tránsito municipal acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular, con el fin de evitar mayores incidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente en horas de mayor tráfico, para reducir riesgos en las principales avenidas de la ciudad.