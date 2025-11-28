Accidente vehicular en Salamanca, Guanajuato, deja 11 jornaleros fallecidos

Un grave accidente ocurrió en la autopista federal 43D, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 fallecidos luego de que una camioneta de transporte rural se impactara contra un tráiler. Las víctimas eran jornaleros originarios del municipio de Comonfort que se dirigían a sus actividades agrícolas.

La Secretaría de Seguridad y Paz estatal informó que en un primer reporte se contabilizaron nueve personas fallecidas y dos más lesionadas; sin embargo, ambos heridos murieron mientras recibían atención médica. La magnitud del siniestro llevó a la intervención inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con los avances preliminares de la investigación, el accidente se habría originado cuando el conductor del tractocamión intentó realizar una vuelta en “U” en un tramo prohibido de la carretera. Esta maniobra provocó que la camioneta de transporte rural chocara de frente contra la pesada unidad.

El operador del tráiler presuntamente huyó del lugar después del impacto, por lo que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Caminos, quienes resguardaron la zona del accidente y coordinaron las acciones iniciales de investigación y retiro de las unidades involucradas. El tránsito permaneció parcialmente cerrado mientras se realizaban las labores correspondientes.

El gobierno de Guanajuato lamentó los hechos y expresó su apoyo a las familias de los jornaleros fallecidos, señalando que se brindará acompañamiento durante el proceso legal y funerario. Las autoridades destacaron la gravedad de la imprudencia cometida en el tramo carretero.

“A través de la Secretaría Estatal de Gobierno se mantiene comunicación con el presidente municipal de Comonfort para agilizar la atención a los familiares de las víctimas”, afirmó la administración estatal al referirse al seguimiento del caso.