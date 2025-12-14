Accidente entre vehículo y motocicleta deja tres lesionados en SJC

Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este domingo dejó tres personas lesionadas, incluyendo un adulto y dos menores de edad, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

El incidente se registró a las 11:54 a.m. sobre la carretera Transpeninsular, en el tramo correspondiente al semáforo de Soriana y City Club, en el sentido centro hacia el Aeropuerto.

El personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, Estación #3, respondió de inmediato, movilizando las unidades C-1, M-71 y A-615 para atender a los afectados y asegurar la zona.

Asimismo, se contó con el apoyo del personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y de la Policía Municipal, quienes colaboraron en las labores de control vial y atención inicial a los lesionados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de las personas involucradas ni las causas que originaron el accidente, las cuales serán determinadas tras los peritajes correspondientes.