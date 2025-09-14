Accidente vial en Yucatán deja 15 personas fallecidas

Un accidente vial en Yucatán dejó un saldo de 15 personas fallecidas, después de que una Van se impactara contra un tráiler de carga en la carretera federal Mérida–Campeche. El hecho ocurrió en el kilómetro 127, tramo Chocholá-Kopoma, en la tarde-noche de este jueves, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La Van transportaba alrededor de 20 albañiles, quienes se dirigían a su lugar de trabajo cuando se registró el choque de frente con el camión de carga perteneciente a una empresa cervecera. El impacto provocó la muerte inmediata de 15 de los ocupantes de la unidad de transporte público.

De acuerdo con el parte preliminar de la SSP, la Van intentó rebasar a un automóvil particular que sufrió únicamente daños materiales, pero fue alcanzada por el tráiler, lo que derivó en el trágico accidente vial.

Los cuerpos quedaron dispersos sobre el pavimento, y las autoridades cerraron el tránsito en ambos carriles para facilitar las labores de rescate y peritaje. Un camión quedó fuera de la carretera tras la volcadura, involucrando también al vehículo particular y al taxi colectivo que participó en el percance.

La policía estatal informó que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en carreteras federales, respetar los límites de velocidad y seguir las disposiciones de seguridad vial, con el objetivo de prevenir futuros accidentes viales.

La vía quedó cerrada mientras los cuerpos de rescate y el personal del Servicio Médico Forense realizaban el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconocen los nombres de las víctimas y el destino de los albañiles.

La Guardia Nacional comunicó que la circulación con dirección a Campeche permanece totalmente suspendida cerca del kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche debido al accidente vial, por lo que se pide a los conductores atender las indicaciones de seguridad vial.