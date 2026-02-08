Accidente vial en La Paz deja un muerto

Un lamentable accidente vial se registró la mañana de este sábado en las inmediaciones de la colonia La Escondida, en el municipio de La Paz, dejando como saldo el fallecimiento de una persona. El accidente ocurrió específicamente en el cruce de las calles Ayuntamiento y Juan María Salvatierra, cuando una camioneta de color rojo perdió el control y se impactó contra al menos dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, cerca de la escuela Emma Osuna.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades en La Paz, la persona que perdió la vida era el conductor de la camioneta roja. Informes extraoficiales señalan que el sujeto habría sufrido un infarto fulminante momentos antes de perder el control del volante, lo que habría derivado el accidente contra las unidades estacionadas. A pesar de la llegada de los cuerpos de emergencia, nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre.

El lugar fue acordonado por elementos de tránsito municipal para realizar los peritajes correspondientes y permitir que el Servicio Médico Forense realizara el levantamiento del cuerpo. Testigos en la zona de La Paz manifestaron su sorpresa ante el estruendo del impacto.

Para dar antecedentes, este cruce cerca de la escuela Emma Osuna es transitado habitualmente por padres de familia, lo que generó una fuerte movilización policiaca para asegurar el área. La investigación del accidente continuará para confirmar mediante la necropsia de ley si efectivamente fue la falla cardíaca lo que provocó que la camioneta se proyectara contra los otros autos en esta zona de La Paz.

