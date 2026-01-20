Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
Seguridad

Difunden en redes accidente vial en La Paz; señalan posible relación con hijo de dirigente del PAN

A través de redes sociales se difundieron imágenes de un accidente automovilístico ocurrido en la zona centro de La Paz, Baja California Sur, el cual presuntamente estaría relacionado con el hijo menor del dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar.
20 enero, 2026
Accidente vial en La Paz; mencionan vínculo con hijo de dirigente del PAN

IMG: Redes sociales

A través de redes sociales se han difundido imágenes y un video que muestran el momento de un accidente automovilístico ocurrido en la zona centro de la ciudad de La Paz, Baja California Sur , hecho que, de acuerdo con lo que se señala en plataformas digitales , presuntamente estaría relacionado con el hijo menor del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar .

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los hechos habrían ocurrido alrededor de la 01:00 de la madrugada del domingo 18 de enero , sin que hasta el momento exista confirmación oficial sobre las circunstancias exactas del accidente.

Cabe subrayar que los señalamientos difundidos provienen únicamente de publicaciones en redes sociales , sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte del dirigente estatal del PAN ni de alguna autoridad que permita corroborar o descartar la identidad de las personas involucradas .

En el material que circula en plataformas digitales se observa que el accidente ocurrió en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Josefa Ortiz de Domínguez , en la zona centro de la capital del estado , donde dos unidades colisionaron de manera aparatosa.

Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas de gravedad , según lo señalado en las publicaciones difundidas en redes sociales.

Asimismo, de acuerdo con versiones compartidas en plataformas digitales, tras el accidente los involucrados habrían sido trasladados a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal , para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las acciones correspondientes .

Hasta el cierre de esta información, no se ha emitido pronunciamiento oficial por parte de autoridades municipales ni del dirigente estatal del PAN , por lo que las versiones que circulan quedan como no confirmadas .

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

EtiquetasAccidente de tránsito
