Difunden en redes accidente vial en La Paz; señalan posible relación con hijo de dirigente del PAN

A través de redes sociales se han difundido imágenes y un video que muestran el momento de un accidente automovilístico ocurrido en la zona centro de la ciudad de La Paz, Baja California Sur , hecho que, de acuerdo con lo que se señala en plataformas digitales , presuntamente estaría relacionado con el hijo menor del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar .

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, los hechos habrían ocurrido alrededor de la 01:00 de la madrugada del domingo 18 de enero , sin que hasta el momento exista confirmación oficial sobre las circunstancias exactas del accidente.

Cabe subrayar que los señalamientos difundidos provienen únicamente de publicaciones en redes sociales , sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte del dirigente estatal del PAN ni de alguna autoridad que permita corroborar o descartar la identidad de las personas involucradas .

Lee más: Menor acusa a su padre de cobrar y usar su Beca Rita Cetina

En el material que circula en plataformas digitales se observa que el accidente ocurrió en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Josefa Ortiz de Domínguez , en la zona centro de la capital del estado , donde dos unidades colisionaron de manera aparatosa.

Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas de gravedad , según lo señalado en las publicaciones difundidas en redes sociales.

Asimismo, de acuerdo con versiones compartidas en plataformas digitales, tras el accidente los involucrados habrían sido trasladados a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal , para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las acciones correspondientes .

Hasta el cierre de esta información, no se ha emitido pronunciamiento oficial por parte de autoridades municipales ni del dirigente estatal del PAN , por lo que las versiones que circulan quedan como no confirmadas .

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur