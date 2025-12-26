Accidente vial de tres vehículos en plena Navidad en La Paz, deja daños económicos

Un Accidente vial registrado durante la Navidad dejó importantes pérdidas económicas, pero se reportó sin lesionados, tras una carambola que involucró tres vehículos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El percance ocurrió el jueves 25 de diciembre en el cruce de Pino Pallas y avenida Bahía de La Paz, donde una Camioneta Toyota Tacoma, una motocicleta Vento Lithium y un automóvil Nissan Kicks se vieron implicados, generando afectaciones temporales a la circulación en la zona.

De acuerdo con el informe recabado en el sitio, el conductor de la Camioneta señaló que se encontraba detenido esperando el cambio del semáforo cuando fue impactado por otro vehículo, lo que desencadenó el choque múltiple.

En tanto, la conductora de la motocicleta explicó que también permanecía detenida cuando recibió un golpe por la parte trasera que la proyectó contra la unidad que tenía delante, versión asentada por las autoridades.

Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, ordenar el flujo vehicular y determinar responsabilidades. Las personas involucradas fueron trasladadas para una revisión médica preventiva, confirmándose que el accident vial no dejó heridos de gravedad y que el saldo fue sin lesionados.

Las unidades quedaron bajo resguardo de la autoridad competente mientras se evaluaban los daños materiales. Horas más tarde, la circulación fue restablecida, normalizando el tránsito en una de las vialidades más transitadas de La Paz, tras un hecho que, aunque no dejó víctimas, sí ocasionó considerables pérdidas económicas.

