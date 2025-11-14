Accidente de Chery en la Escalera al Cielo desata críticas y cuestionamientos de seguridad

La automotriz china Chery enfrentó una intensa ola de críticas luego de que uno de sus vehículos se estrellara durante una demostración extrema en la famosa “Escalera al Cielo” de Tianmen Mountain, en China. El reto buscaba replicar la hazaña viral lograda por Range Rover en 2018, cuando un SUV superó los 999 escalones del icónico sitio turístico. Sin embargo, la réplica del desafío terminó de manera inesperada.

Un ascenso que terminó en accidente

El incidente ocurrió cuando el vehículo, apoyado en una plataforma especial de tracción para subir los escalones, perdió estabilidad en uno de los tramos finales y chocó fuertemente contra una baranda lateral. El impacto obligó a interrumpir de inmediato la demostración y generó preocupación entre organizadores y técnicos.

Las imágenes del choque se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la seguridad de la prueba y la decisión de intentar un reto considerado extremadamente arriesgado incluso para marcas con mayor experiencia. Algunos internautas señalaron que la presión por igualar el éxito viral del Range Rover pudo haber derivado en una evaluación insuficiente de los riesgos.

Ante la creciente atención mediática, Chery emitió un comunicado en el que ofreció disculpas públicas y aseguró que asumirá el costo total de las reparaciones en la zona afectada. La empresa reconoció además “fallas en la evaluación de riesgos” y afirmó que revisará sus protocolos internos para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir. También aclaró que ningún integrante del equipo resultó herido y que el objetivo era mostrar capacidades técnicas del vehículo sin comprometer la seguridad del lugar.

El accidente reavivó el debate sobre el uso de sitios turísticos emblemáticos como escenarios para demostraciones comerciales. Expertos en turismo han advertido que estos espacios requieren un control más estricto para evitar daños patrimoniales o riesgos para los asistentes.

Las autoridades locales informaron que revisarán las condiciones bajo las cuales se autorizó la prueba y analizarán si es necesario implementar nuevas regulaciones para proteger áreas de gran afluencia turística o valor cultural.

Lee más: Cabo San Lucas lidera la ocupación hotelera durante el puente vacacional

El fallido intento de Chery se suma a una tendencia creciente de demostraciones extremas usadas por marcas automotrices para generar viralidad. No obstante, el caso expone los riesgos de estas estrategias cuando la búsqueda de impacto visual supera la evaluación de seguridad. Por ahora, la compañía enfrenta críticas, responsabilidades económicas y una señal de alerta sobre la importancia de equilibrar espectáculo, seguridad y responsabilidad social.