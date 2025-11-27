Accidente deja 16 lesionados en Tlaquepaque, Jalisco

Un grave Accidente registrado la tarde de este miércoles en Tlaquepaque, Jalisco, dejó un saldo de 16 personas heridos, varias de ellas en estado crítico, luego de que una camioneta tipo Estaquitas se impactara en la confluencia de las calles Bandera y Paseo de los Lirios. La magnitud del percance obligó a la movilización inmediata de diversas corporaciones de emergencia.

De acuerdo con autoridades locales, el director de Protección Civil Municipal, Enrique Madero, informó que al arribo de las unidades encontraron a una persona prensada dentro del vehículo y al menos 15 más esparcidas en el pavimento, todas con distintos grados de lesiones. El escenario fue descrito como uno de los percances más fuertes registrados en la zona en semanas recientes.

Los primeros reportes señalaron que algunos de los lesionados presentaban heridas graves, mientras que otros se encontraban en condición regular o con afectaciones menores. Equipos de Servicios Médicos Municipales, junto con elementos de Cruz Ambar, Cruz Roja y personal de Protección Civil de El Salto, participaron en las labores de atención y traslado.

Las víctimas fueron llevadas inicialmente a la clínica Marcos Montero de los Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque, donde recibieron la primera valoración médica. Posteriormente, personal sanitario determinó que algunos requerían ser canalizados a otros centros de mayor especialización debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre los heridos se documentaron casos con fracturas expuestas en extremidades inferiores, lesiones pélvicas severas, traumatismo abdominal y una fractura de piso medio de cráneo. Las autoridades confirmaron que estos pacientes serían trasladados al Hospital Civil y al IMSS, según lo determinara el personal médico.

El funcionario explicó que la coordinación entre corporaciones permitió acelerar los traslados y contener los riesgos en la zona del Accidente, donde continuaban realizando maniobras para retirar el vehículo implicado y asegurar el área.