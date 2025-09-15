Accidentes fatales en Los Cabos obligan a reforzar operativos de tránsito

Los recientes accidentes viales con saldo mortal en Los Cabos encendieron las alertas de las corporaciones de seguridad. El capitán Christopher Jordi López Monge , director general de Seguridad Pública, informó que se reforzarán los operativos de tránsito en carreteras y vialidades urbanas para reducir riesgos.

“Vamos a tener que reforzarlos más porque sí, definitivamente se nos ha estado presentando accidentes ya fatales, ya sea tramo federal o municipal, pero tenemos que trabajar de manera conjunta, reforzar el trabajo que se ha estado haciendo, por que si bien, antes de estos accidentes hemos ido un poco a la baja, de manera general, en lo que va del semestre del año en comparación con el año pasado, tenemos un porcentaje más abajo de accidentes”, expresó López Monge.

De acuerdo con la Cruz Roja en Los Cabos , entre enero y agosto se atendieron cerca de 500 accidentes , incluidos choques, atropellamientos y volcaduras.

Las zonas con mayor incidencia son:

Avenida Tamaral

Carretera Transpeninsular

Corredor turístico

Salida a La Paz

Puntos críticos en Cabo San Lucas

El titular de Seguridad Pública indicó que la avenida Leona Vicario y los cruceros con cuatro altos en Cabo San Lucas son puntos críticos.

“Los accidentes, donde tenemos la mayor presencia de accidentes es en la avenida Leona Vicario, en Cabo San Lucas, así como en vialidades en donde no respetan los cuatro altos, en horas pico donde ya no respetan los cuatro altos, nos cruzamos, llevamos prisa, el tráfico, entonces no tenemos la precaución debida y tenemos choques, gran cantidad por alcance o por un costado porque no respetamos las distancias”, agregó.

En las últimas semanas, los cuerpos de emergencia han sido movilizados de forma constante. El hecho más grave ocurrió la madrugada del 7 de septiembre en San José del Cabo , cuando un choque entre dos vehículos dejó tres personas sin vida , lo que generó gran preocupación en la ciudadanía.

Llamado a la responsabilidad

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad , respetar los límites de velocidad , la señalización y las distancias de seguridad , con el objetivo de evitar más tragedias en calles y carreteras del municipio.

