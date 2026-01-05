Accidentes viales concentran hasta el 20% de las llamadas al 911 en Los Cabos

Durante 2025, el municipio de Los Cabos registró más de 205 mil llamadas de emergencia al 911, de las cuales los accidentes viales se posicionaron como el principal motivo de reporte, informó el capitán Alan Jordano Oscoy Cancino, titular del Centro de Control y Monitoreo (C2).

De acuerdo con el funcionario, entre el 15 y el 20 por ciento del total de llamadas recibidas en lo que va del año están relacionadas con choques, percances en cruceros y hechos de tránsito, tanto con personas lesionadas como sin ellas.

“Podemos dar de un porcentaje estimado, yo creo que llegamos a constituir un 15 a un 20% de las llamadas de emergencia. Porque sí, efectivamente, como sabemos, la población de Los Cabos ha crecido demasiado y con ello lleva a la movilización y la movilidad pues obviamente conlleva que cada uno de los ciudadanos cuente con acceso a un vehículo (…) sabiendo o no sabiendo cómo se utilizan las reglas de tránsito en el en la localidad, ya que pues sabemos, mucha gente viene de fuera, con otra cultura vial, llegando aquí a Los Cabos, no están acostumbrados a esa cultura vial como el que todos conocemos como los cuatro altos, el paso de uno a uno y las preferencias”, expresó el capitán Oscoy Cansino.

Cancino detalló que Cabo San Lucas concentra el mayor número de accidentes viales, situación que se atribuye al acelerado crecimiento poblacional y al incremento del parque vehicular en el municipio.

Ante este panorama, el director del C2 destacó que, de manera paralela a la atención de emergencias, las autoridades municipales impulsan acciones preventivas para reducir los accidentes.

Entre ellas, mencionaron los programas de educación vial que la Dirección General de Seguridad Pública, a través del área de Vinculación, lleva a cabo en escuelas, jardines de niños, primarias y algunos sectores privados, con el objetivo de que la población conozca las normas de tránsito locales.

Aunque los accidentes viales encabezan los reportes, el C2 también atiende de forma recurrente llamadas por alteraciones del orden público, como riñas o ruidos excesivos, principalmente durante la madrugada.

Otro rubro con incidencia constante es el de personas agresivas, así como los reportes de violencia familiar y de pareja, los cuales tienden a incrementarse durante temporadas festivas debido al consumo de alcohol , según explicó el funcionario.

En estos casos, subrayó que existe una instrucción clara de actuar de manera inmediata, sobre todo cuando se trata de agresiones contra mujeres, niñas y niños, pudiendo derivar en detenciones administrativas o en la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

Finalmente, Cancino aclaró que el incremento en el número de llamadas respecto a años anteriores no necesariamente refleja un aumento en la delincuencia, sino una mayor conciencia y confianza de la ciudadanía en el uso del 911.

