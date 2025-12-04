Muertes en accidentes viales aumentan en BCS; Transpeninsular en foco rojo

La mortalidad en los accidentes automovilísticos registrados en la carretera Transpeninsular continúa siendo una de las principales preocupaciones para los cuerpos de emergencia en Baja California Sur, especialmente en Los Cabos, donde la mayoría de los hechos atendidos en esta vialidad tienen desenlace fatal.

De acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las muertes por accidentes de tránsito en el estado aumentaron de 72 a 92 casos entre enero y octubre de 2024 y 2025.

En este panorama, Los Cabos encabeza la estadística con 37 personas fallecidas y 225 lesionadas, consolidándose como el municipio con mayor impacto por hechos viales.

“Casi todos son accidentes mortales”

El delegado estatal de Cruz Roja en Baja California Sur, Saúl Fonseca, confirmó que los choques ocurridos en la Transpeninsular suelen presentar un alto índice de mortalidad, principalmente durante las madrugadas.

“Desafortunadamente casi todos los accidentes automovilísticos que se han reflejado en la transpeninsular son mortales, casi en su mayoría, entonces definitivamente tenemos que apostarle a la prevención porque sin la prevención no vamos a poder mejorar. Nuestro departamento de prevención ha hecho una campaña para empezar con los jóvenes y adolescentes para empezar a ver un cambio cultural, empezar a prevenir desde edades tempranas”, señaló.

Fonseca recalcó que el organismo y otras corporaciones mantienen campañas orientadas a la capacitación vial, la prevención y la concientización en zonas de mayor riesgo.

Incrementan los accidentes en el cierre del año

El delegado confirmó que, de acuerdo con análisis realizados junto al Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes (COMUPRA) y dependencias del Gobierno del Estado, las cifras muestran un incremento sostenido en la incidencia de accidentes tanto a nivel estatal como en Los Cabos.

“Desafortunadamente han ido un poco en aumento con los números relacionados con el estado, hemos tenido reuniones con COMUPRA (Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes) y departamentos del Gobierno del Estado en el que desafortunadamente sí arrojan un incremento de accidentes y aquí en Los Cabos desafortunadamente también (…) desafortunadamente tiene que ver muchísimo el alcohol, las vialidades saturadas y cuando llegan haber golpes a altas horas de la madrugada son golpes desafortunadamente mortales”, explicó.

Alcohol: la principal causa de accidentes graves

Cruz Roja advierte que el consumo de alcohol continúa siendo uno de los factores determinantes en los accidentes de gravedad en la Transpeninsular, sumado a la saturación vial propia de un destino turístico en expansión.

Los cuerpos de emergencia coinciden en que los siniestros ocurridos en horarios nocturnos o de madrugada suelen ser los de mayor letalidad, debido a la combinación de exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas y falta de pericia al volante.