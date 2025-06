17 accidentes viales en La Paz dejan dos personas lesionadas en un solo día

Un total de 17 accidentes viales se registraron este martes 18 de junio en la ciudad de La Paz, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales estimados en 350 mil pesos.

Los percances incluyeron choques entre vehículos, contra objetos fijos y atropellamientos. Entre los casos reportados, uno de los más tempranos ocurrió a las 03:20 horas en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, donde una camioneta se volcó tras impactar un vehículo estacionado. La conductora, Gabriela “N”, de 66 años, resultó con hematomas y contusiones, por lo que fue atendida en el sitio sin requerir traslado.

LEER MÁS: Volcadura de camión con abarrotes desata rapiña en tramo Villa de Jesús María–Guerrero Negro



Otro incidente se registró a las 10:40 horas en la colonia Centro, donde Julia “N”, de 70 años, fue atropellada por una conductora identificada como Cristina “N”, de 47 años, quien manejaba una Honda CR-V. La víctima sufrió un hematoma en el brazo izquierdo y también fue atendida en el lugar.

Ya por la noche, a las 23:10 horas en la colonia Sudcalifornia, un joven de 20 años identificado como Nixel Alejandro “N” chocó su Honda Fit contra cuatro cactus y una unidad estacionada.

Entre las principales causas de estos siniestros se encuentran no ceder el paso, invasión de carril, conducir en estado de ebriedad, no respetar señales de alto, circular en reversa y no mantener la distancia reglamentaria.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento: https://whatsapp.com/channel/0029Va99qDz002T7Jc9xoq1Z