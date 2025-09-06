Refuerzan acciones contra el dengue en BCS tras el paso de Lorena

Tras las lluvias provocadas por el huracán Lorena , la Secretaría de Salud en Baja California Sur anunció el reforzamiento de las acciones de prevención contra el dengue , comenzando en La Paz , municipio que concentra el mayor número de casos.

La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro , informó que esta semana darán inicio las nebulizaciones espaciales en la capital del estado. En el resto de los municipios se aplicarán cuando las vialidades afectadas por los escurrimientos queden rehabilitados.

“Vamos a iniciar con La Paz porque el mayor número de casos los tenemos aquí, tenemos 105 casos reportados hasta este momento. El trabajo de la parte de las visitas de las brigadas ese ya se está iniciando en todo el estado, ese trabajo no va a parar mientras las condiciones climatológicas lo permitan. Las brigadas que trabajan casa por casa aplicando el larvicida y lo que es la identificación de casos febriles eso lo vamos a seguir haciendo en todo el estado”, señaló Guluarte Castro.

La funcionaria adelantada que a partir de la segunda semana de septiembre se dará a conocer el calendario de recorridos de brigadas de vectores en La Paz . Subrayó que estas medidas son clave para reducir y evitar más contagios de dengue en Baja California Sur.

Recomendaciones tras las lluvias

Derivado de las lluvias recientes, la Secretaría de Salud recomendó a la población evitar el uso de playas durante tres a cuatro días , para prevenir infecciones cutáneas y cuidar la salud pública. También advirtió que en esta temporada suelen aumentar los casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales , por lo que mantienen una vigilancia constante.

Llamado a la población

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía a participar en acciones de descacharrización y limpieza en patios y hogares , evitando la acumulación de agua que pueda convertirse en criaderos de mosquitos transmisores del dengue .

