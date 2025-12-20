Se disparan acciones de Volaris tras anuncio de fusión con Viva Aerobús

Las acciones de Volaris registraron un fuerte repunte en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que se anunciara su unión con Viva Aerobús, movimiento que fue interpretado positivamente por el mercado financiero y los inversionistas.

Durante la jornada, los títulos de la aerolínea avanzaron hasta 17 por ciento en la BMV, alcanzando niveles no vistos previamente y colocándose en camino a su mejor sesión histórica, de acuerdo con reportes financieros especializados.

El incremento se produjo después de que ambas compañías de bajo costo informaran la creación de un nuevo grupo empresarial para fortalecer la aviación comercial y ampliar la conectividad aérea en el país, bajo una estructura conjunta.

Más temprano, las acciones de Volaris llegaron a subir hasta 21 por ciento de forma intradía, el mayor avance desde su debut bursátil, reflejando el impacto inmediato del anuncio entre los participantes del mercado.

Leer más: Volaris y Viva Aerobús acuerdan fusión entre ambas aerolíneas de bajo costo

Los Consejos de Administración de Viva Aerobús y Volaris aprobaron por unanimidad la transacción, la cual quedó sujeta a autorizaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y la aprobación de los accionistas de ambas empresas.

La operación proyectó que la nueva entidad concentraría cerca de 69 por ciento del volumen de pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas, lo que la convertiría en un actor dominante del sector.

Con la integración, el llamado Grupo Más Vuelos contará con una red conjunta de 86 destinos, 324 rutas y cerca de mil vuelos diarios, resultado de la fusión operativa de ambas aerolíneas.

Hacia el cierre de la sesión, las acciones de Volaris se ubicaron en torno a los 17.1 pesos, manteniendo una ganancia de doble dígito y consolidando el optimismo del mercado ante el anuncio de Volarias y su nueva etapa empresarial.