El mundo del Rock lamentó profundamente la partida de Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS fallecimiento, quien murió a los 74 años luego de permanecer hospitalizado por complicaciones derivadas de una caída accidental ocurrida en su estudio de grabación. La noticia fue confirmada por su familia el 16 de octubre de 2025, señalando que el músico partió en paz, acompañado por sus seres queridos.

Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en El Bronx, Nueva York, Ace Frehley fue guitarrista, compositor y una figura esencial para el desarrollo de la identidad sonora y visual de KISS fallecimiento. Junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, fundó en 1973 una de las bandas más influyentes y reconocidas del siglo XX.

Durante esa etapa, Ace Frehley creó su famoso alter ego escénico, el Spaceman, con el que marcó la estética futurista y teatral que caracterizó a la agrupación. Su estilo de interpretación y presencia en el escenario lo convirtieron en un ícono del glam Rock estadounidense, inspirando a generaciones de músicos posteriores.

Entre sus composiciones más recordadas se encontraban “Cold Gin”, “Shock Me” y “New York Groove”, esta última un éxito en su carrera como solista. Con KISS fallecimiento, participó en la creación de álbumes clásicos como Destroyer (1976), Love Gun (1977) y Dynasty (1979), considerados pilares del Rock teatral y técnico de la época.

Después de abandonar la banda en 1982, Frehley lanzó su proyecto Frehley’s Comet, con el que mantuvo una presencia constante en los escenarios. A pesar de su salida, su legado dentro del grupo permaneció intacto, y su regreso en 1996 para la gira de reunión de la alineación original fue recibido con entusiasmo por los fanáticos. Permaneció en la formación hasta 2002, cuando decidió retomar su carrera solista de manera definitiva.

En 2014, su trayectoria fue reconocida oficialmente al ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, un momento que consolidó su posición entre los grandes del género. Su último álbum, 10,000 Volts (2024), demostró que su energía creativa seguía vigente, con críticas favorables por su potencia y autenticidad musical.

Reportes internacionales indicaron que la caída accidental de Frehley se produjo a finales de septiembre en su estudio de Nueva Jersey, provocándole una hemorragia cerebral severa. Permaneció conectado a un ventilador durante varios días, hasta que su familia confirmó su deceso tras complicaciones irreversibles en su estado neurológico.

Diversas bandas, guitarristas y colegas del mundo del Rock expresaron su pesar por la pérdida, describiéndolo como una “fuerza creativa inigualable” y “un pionero del espectáculo musical moderno”. Su legado como el Spaceman de KISS fallecimiento quedó grabado en la historia del género como un símbolo de innovación, rebeldía y pasión por la música.