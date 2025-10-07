Aclaran supuesto extravío de estudiantes de la UABCS; se encuentran a salvo en Santiago

La supuesta desaparición de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) causó alarma en redes sociales la tarde del lunes. Sin embargo, este martes se confirmó que los jóvenes están a salvo y en buen estado. Se encuentran realizando prácticas académicas en un rancho de la delegación de Santiago, en el municipio de Los Cabos.

De acuerdo con el área de prensa de la universidad, son aproximadamente 20 alumnos. Ellos viajaban acompañados por un docente y un chofer. Actualmente permanecen en el rancho Agua Caliente, un sitio donde no hay señal telefónica. Esta falta de comunicación fue lo que provocó preocupación entre las familias.

El último contacto con sus padres ocurrió cerca de la una de la tarde del lunes. En ese momento el grupo informó su paso por la comunidad de Las Cuevas. Más tarde, al no tener noticias, un padre de familia expresó su inquietud en redes sociales. Esto generó publicaciones que hablaban de un presunto extravío.

Autoridades confirman que están a salvo

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, aclaró que los estudiantes se encuentran bien. Están bajo resguardo del docente responsable, en comunicación con la universidad y también bajo monitoreo de las autoridades.

Lee más:Prevén efectos leves del huracán Priscilla en Mulegé

En redes sociales aparecieron mensajes que confirmaban la situación. Uno de ellos decía: “Los jóvenes están en un rancho llamado Agua Caliente, no hay señal, es en la delegación de Santiago. Están bien, solo incomunicados.”

Estas prácticas de campo forman parte de la formación de la carrera de Ingeniería en Producción Animal. Cada semestre los alumnos realizan actividades en ranchos ganaderos de la región como parte de su proceso académico.