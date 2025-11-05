Detienen a presunto acosador de Claudia Sheinbaum en CDMX

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Uriel N, el presunto acosador de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras un incidente de acoso sexual ocurrido la mañana de este martes en la CDMX. Las autoridades señalaron que la captura se efectuó en la zona centro de la capital, luego de una búsqueda inmediata por parte de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Uriel N, de 1.60 metros de estatura y complexión delgada, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El hecho se registró alrededor de las 9:00 horas, cuando la mandataria se dirigía a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los reportes detallaron que Claudia Sheinbaum caminaba hacia Palacio Nacional cuando el individuo se acercó entre la multitud, la besó en la mejilla e intentó sujetarla por la espalda. La acción generó una reacción inmediata de su equipo de seguridad, que intervino de forma rápida para apartar al agresor.

Integrantes de la Ayudantía de la Presidencia actuaron con rapidez para separar al individuo y proteger a la mandataria. En un primer momento, no se conocía la identidad del presunto acosador, ni se reportó su detención de forma inmediata.

Minutos más tarde, las autoridades de la CDMX confirmaron que el sospechoso fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Fuentes oficiales indicaron que el caso fue tratado bajo los protocolos de atención a víctimas de acoso sexual, con el propósito de garantizar una actuación con perspectiva de género y respeto a los derechos de la afectada.

Por su parte, Claudia Sheinbaum continuó con su agenda pública prevista para la jornada, aunque reforzó las medidas de seguridad en sus próximos recorridos. La mandataria mantuvo su postura firme contra la violencia de género y el respeto hacia las mujeres en todos los espacios.