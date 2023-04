Reportes de acoso en transporte público de Los Cabos aumentan

El transporte público en el municipio de Los Cabos ha generado controversia debido a varios factores, como el aumento de la tarifa, el mal estado de las unidades y el comportamiento de los choferes. También es un lugar donde las mujeres se sienten inseguras y son víctimas de acoso. Una usuaria denunció haber sido incomodada por un individuo en el transporte colectivo de San José del Cabo y compartió videos de lo sucedido.

“El sujeto se subió en la parada de Soriana de Guaymitas, se puso enfrente de mí acercándome sus partes íntimas y no paraba de observarme mientras estaba sentada, me sentí muy incómoda. Le dije en más de dos ocasiones que me diera permiso, sin embargo, él no hizo caso. Había demasiado espacio para ponerse en otro lugar, pero cada vez que el camión avanzaba aprovechaba cualquier comento para acercarse más, inclusive, intentaba poner sus piernas entre medio de las mías, por lo que tuve que bajar mi bolso tratando de que no me tocara. Fueron los 20 minutos más eternos en mi trayecto”, declaró que fue una experiencia muy angustiante y los minutos que pasó en el autobús fueron los más largos de su vida.