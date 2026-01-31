Acostarse tarde: el hábito silencioso que dispara el riesgo de sufrir un infarto o derrame cerebral

La ciencia ha emitido una nueva y contundente advertencia para quienes prefieren la vida nocturna: ser un “noctámbulo” no es solo una cuestión de preferencia personal, sino un factor de riesgo crítico para la salud del corazón.

Diversos estudios internacionales, incluyendo una investigación masiva que analizó a más de 300,000 personas, confirmaron que las personas que se acuestan tarde de manera habitual tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un infarto de miocardio o un derrame cerebral en comparación con los “madrugadores”.

LEE MÁS: Piden a población vacunarse y prevenir enfermedades respiratorias en temporada invernal

El estudio destaca que el cronotipo nocturno (la predisposición biológica a estar más activo por la noche) altera el ritmo circadiano, lo que desencadena procesos inflamatorios y desajustes metabólicos.

Según los datos publicados, este impacto es especialmente severo en las mujeres, quienes presentan una vulnerabilidad mayor ante la falta de alineación entre el reloj biológico y las demandas sociales de descanso.

Expertos de la OMS señalan que el cuerpo humano requiere de la oscuridad nocturna para realizar procesos de regeneración celular y regulación de la presión arterial que no se cumplen adecuadamente si se trasnocha.

Para resolver la duda sobre por qué ocurre esto, los investigadores explican que la vigilia prolongada durante la noche eleva los niveles de cortisol y altera el control de la glucosa, factores que son “veneno” para las arterias.

En México, donde el ritmo de vida urbano a menudo obliga a jornadas extendidas, instituciones como el IMSS y el ISSSTE han reportado un aumento en casos de hipertensión en adultos jóvenes que reportan malos hábitos de sueño.

El impacto del trasnocho en la salud pública y el corazón

Para profundizar en este fenómeno, es necesario entender que la desincronización circadiana es un problema de salud pública creciente.

Organismos de salud preventiva como Salud Casa por Casa están integrando el monitoreo del sueño como una herramienta para detectar riesgos de diabetes y enfermedades crónicas antes de que se presenten eventos fatales.

La Secretaría de Salud advierte que los síntomas de alerta no deben ignorarse: fatiga persistente, irritabilidad y palpitaciones son señales de que el sistema cardiovascular está bajo estrés por falta de descanso.

Antecedentes de estudios en el IPN sugieren que el uso de luces LED y dispositivos móviles antes de dormir inhibe la producción de melatonina, lo que empeora el pronóstico para los noctámbulos.

Es un llamado urgente a la población para respetar los ciclos naturales del cuerpo y priorizar el descanso antes de la medianoche.

La prevención es la herramienta más poderosa contra el infarto. Instamos a las autoridades a promover leyes que protejan el derecho al descanso y a la ciudadanía a tomar conciencia de que el reloj biológico no se puede engañar sin pagar un alto precio en salud.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México