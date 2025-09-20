Acribillan en su casa al futbolista Jonathan ‘Speedy’ González

El fútbol ecuatoriano y mexicano está de luto. Jonathan “Speedy” González, mediocampista de 31 años y exjugador del Club León en México, fue asesinado la noche del viernes en un ataque armado perpetrado en su propio domicilio.

El suceso ocurrió en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, donde el futbolista militaba actualmente para el club 22 de Julio de la segunda división.

La tragedia fue aún mayor, ya que durante el atentado otra persona que se encontraba con González resultó herida de gravedad y falleció mientras era trasladada a un centro médico.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones, aunque hasta el momento se desconocen las causas del ataque y la identidad de los responsables

¿Quién era Jonathan “Speedy” González?

Considerado en su momento una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, Jonathan González tuvo una carrera que lo llevó por varios países de Latinoamérica.

Fue parte de la selección nacional sub-20 y llegó a recibir convocatorias para el equipo absoluto, con el que disputó la Copa América de 2015 en Chile.

Su carrera profesional despegó en 2013 con el club Independiente del Valle, que lo catapultó al extranjero. En México, vistió las camisetas de los Leones Negros de la UdeG, el Club León y los Dorados de Sinaloa.

Además, tuvo un paso por el fútbol paraguayo, donde defendió los colores del Club Olimpia, uno de los equipos más importantes del continente.

Tras su experiencia internacional, regresó a Ecuador, donde jugó para numerosos equipos como Liga de Quito, Delfín y Aucas, entre otros.

El luto del fútbol ante la inseguridad

La noticia fue confirmada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que expresó su profundo pesar a través de un comunicado oficial.

A las condolencias se sumaron ex equipos como el Club Olimpia de Paraguay y su actual club, el 22 de Julio, que lo recordó como “un hermano, un amigo, y un ejemplo de compromiso dentro y fuera de la cancha”.

Este hecho se suma a otros episodios recientes, como el atentado en un hotel de Manta donde también murieron Maicol Valencia y Leandro Yépez, dos futbolistas de un club de segunda categoría.