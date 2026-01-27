Acta de nacimiento: qué hacer si tiene errores y cómo corregirlos en México

El acta de nacimiento es uno de los documentos oficiales más solicitados para trámites como la emisión de CURP, pasaporte, credencial del INE, pensión o apertura de cuentas bancarias. Si el acta de nacimiento tiene errores —como nombre mal escrito, fecha incorrecta o datos incompletos— podrías enfrentar rechazos o demoras en estos procesos.

Antes de iniciar cualquier trámite, revisa que los datos en tu acta de nacimiento sean correctos y coincidan con otros documentos oficiales como tu CURP o credencial de elector. Cualquier discrepancia, por pequeña que sea, puede repercutir en la validez de tu documentación.

Opciones para corregir un acta de nacimiento con errores

Corrección en línea (cuando está digitalizada)

Desde agosto de 2025, los trámites relacionados con el acta de nacimiento se realizan principalmente a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil (Mi Registro Civil), donde puedes consultar si tu acta ya está digitalizada.

Si tu acta de nacimiento está digitalizada pero presenta errores:

Accede al sitio oficial y busca tu acta digital con el identificador electrónico, ubicado en la parte superior derecha del documento físico o impreso. Si no aparece o ves errores, envía un correo electrónico a la oficialía del Registro Civil donde fue registrada tu acta con el asunto “Solicitud de corrección de acta”. Adjunta en formato PDF o JPG tu acta de nacimiento, tu CURP y una identificación oficial, e indica claramente el error que deseas corregir.

La oficialía revisará tu solicitud y, si procede, corregirá el error en el sistema y te notificará por correo electrónico.

Corrección presencial en el Registro Civil

Si tu acta de nacimiento no está digitalizada o el error se debe a un asentamiento incorrecto en el libro original, deberás acudir directamente a la oficialía del Registro Civil correspondiente.

En este caso:

Presenta tu acta de nacimiento original y copia.

Lleva identificación oficial vigente y, de ser posible, documentos adicionales que respalden la corrección solicitada.

Describe con precisión el error a corregir para que la autoridad revise y proceda con la aclaración o complementación del acta.

Algunos estados pueden cobrar una tarifa por este trámite presencial, aunque el monto varía según la entidad.

Requisitos básicos para corregir tu acta

Aunque pueden variar ligeramente por entidad, estos documentos suelen ser indispensables:

Acta de nacimiento original con errores.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.).

CURP actual.

Documentos que respalden el dato correcto que se solicita corregir.